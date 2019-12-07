شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور التويجري يفتتح مبادرات «تطوعي صحة» لادارة الالتزام بصحة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالعزيز التويجري مبادرات ادارة الالتزام بصحة الرياض ، بحضور أخصائي اول علاقات عامة الاستاذ احمد المزروع و مدير إدارة الالتزام د. محمد العيبان ونائب مدير الإدارة الاستاذ خالد الوسيدي و التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن حملة تطوعي صحة التي اطلقتها وزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

عن هذه المبادرة التطوعية قالت الدكتور نوال النصار منسقة المشاركة المجتمعية بإدارة الالتزام انهم في الإدارة كانو حريصين على المشاركة و التطوع الذي ينمي الحس الإنساني. واضافت الدكتوره النصار: مبادراتنا التطوعية اليوم شملت بادرة «اطمئن» للكشف عن السكري و الضغط ،و «نحن نهتم بك» الموجهة للاطفال و «ثقافتك صحتك» و «طريقك الي السلامة╦ إضافة الى بادرة «كن واعي ٩٣٧» و التي تهدف الي التعريف بحق المريض قبل الدخول على العيادة. هي عشر مبادرات كانت موجهه للمسافرين عبر صالة المطار المحلية لاستغلال فترات الانتظار بما يعود عليهم بالنفع.