الكشف عن صورة واسم الطالب السعودي الذي أطلق النار داخل القاعدة البحريةالأمريكية

كشفت قناة NBC News الأمريكية عن اسم الطالب السعودي الذي يُعتقد أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا. وقالت القناة: إن منفذ العملية التي لا تزال ملابساتها ودوافعها غير واضحة ”متدرب من المملكة العربية السعودية، يدعى محمد سعيد الشمراني“. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.

ونشرت حسابات أمريكية على منصات التواصل الاجتماعي، صورة قلي إنها للمتدرب السعودي، محمد سعيد الشمراني الذي يشتبه في أنه منفذ عملية إطلاق النار داخل قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين. وتظهر الصورة التي يبدو أنها التقطة من بطاقة هوية خاصة محمد سعيد الشمراني، ملامح وجهه بوضوح، كما تظهر في البطاقة بعض معلوماته الشخصية بما في ذلك الاسم. وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية“، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم. ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.