اشتباه بإصابات بـ”حمى الضنك” في قرى جنوب جازان

كشفت مصادر صحية في مركز الموسم جنوب منطقة جازان عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بهم. وأشار مواطنون إلى تكرار مطالبتهم بدعم عمليات الرش في مركز الموسم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تزايد الإصابات نظرًا لانتشار نواقل المرض في المركز، وعدد من المواقع والقرى جنوب المنطقة.

يُشار إلى أن هذه الفترة الزمنية تشهد تكاثر نواقل المرض، كمرض الملاريا، وحمى الضنك، وغيرهما؛ وذلك لوجود المستنقعات المائية، وقرب التجمعات السكنية من الأودية.