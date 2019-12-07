لماذا مُنعت 34 امرأة فلبينية من السفر إلى السعودية؟

أوقفت سلطات الهجرة في مطار “نينوي اكينو” الدولي في مانيلا 34 مسافرة من الجنسية الفلبينية، كُنّ في طريقهن إلى السعودية. ونقلت صحيفة “انكوايرر” عن رئيس وحدة عمليات الموانئ التابعة لمكتب الهجرة الفلبينية أن المسافرات مُنعن من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية إلى الرياض في الأول من ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن معظم النساء في مطلع العشرينيات والثلاثينيات من العمر، ولم يُسمح لهن بالمغادرة بعد أن لاحظ موظفو الهجرة تباينات في وثائق سفرهن، وتلاعبًا من قِبل وكالات التوظيف الفلبينية في بياناتهن.
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