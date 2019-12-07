الملك سلمان يعزي ترامب #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا

︎ .‏الى العالم عامة‏والي الشعب الأمريكي خاصة‏هذا العمل لايمثل ديننا الاسلامي‏هذا العمل لايمثل قادتنا‏هذا العمل لا يمثل الشعب السعودي الرافض للإجرام هذا‏موقف المملكة العربية السعودية واحدة‏لذلك ⁧‫#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا





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