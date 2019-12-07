الملك سلمان يعزي ترامب #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا

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︎ .الى العالم عامةوالي الشعب الأمريكي خاصةهذا العمل لايمثل ديننا الاسلاميهذا العمل لايمثل قادتناهذا العمل لا يمثل الشعب السعودي الرافض للإجرام هذاموقف المملكة العربية السعودية واحدةلذلك #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا
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