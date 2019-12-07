الملك سلمان لترامب: توجيهات للأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجانب الأمريكي بحادث فلوريد

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبَّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدَّم الملك سلمان تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال للرئيس الأمريكي، أكد وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكل المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.