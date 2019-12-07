«الزكاة والدخل» توضح طرق احتساب السنة المالية لتقديم الإقرارات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل طرق تحديد السنة المالية للمكلفين بالزكاة لتقديم الإقرارات والسداد.

وردت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على استفسار من أحد متابعيها بشأن «مدى استحقاق زكاة على مؤسسة مقاولات عامة استخرج صاحبها سجلًا تجاريًّا لها وسدد الرسوم اللازمة لذلك من دون استقدام عمال».

وأوضحت الهيئة، أن السنة المالية للمكلف الزكوي هي 12 شهرًا تبدأ من بداية تاريخ ممارسة النشاط، ويتم تحديدها بعدة طرق منها: تاريخ السجل التجاري أو الترخيص أو تاريخ إيداع المال في البنك، فإذا تمت السنة المالية يتوجب على المكلف تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.