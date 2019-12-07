خبير أرصاد: البرودة تستقر بالمنازل بدءًا من الغد

كشف الباحث في الأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الجمعة، عن أن البرودة سوف تستقر في المنازل بدءًا من غدٍ السبت بالتزامن موسم المربعانية الذي يبدأ في اليوم ذاته ويستمر 40 يومًا.

وقال الصخري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن موسم المربعانية المسمى بهذا الاسم لبلوغ مدته 40 يوميًّا، سيبدأ غدًا السبت، وينتهي يوم 14 يناير المقبل.

وتابع الصخري، إن المربعانية تتألف من ثلاثة منازل فلكية مدة كل منها 13 يومًا، وأولها الإكليل وهو المنزلة الأولى من منازل فصل الشتاء في الحسابات المحلية، وينتهي يوم 19 ديسمبر الجاري.

وحول طبيعة المربعانية، قال الصخري: إنها إذا بدأت بأجواء دافئة فيغلب على بقية أيامها الدفء، والعكس صحيح وإن كان ذلك لم يثبت قطعًا.

وتابع: إن الثلث الأول من المربعانية - الإكليل - يحمل نفس خصائص الوسم؛ فالمطر خلال ذلك الموسم يكون سببًا في إنبات نفس أعشاب الوسم، وسببًا في ظهور الكمأة (الفقع) أيضًا، منوهًا بأن المربعانية تعتبر من مواسم الأمطار المعروفة في المملكة، ويبدأ لقط الفقع في الثلث الأخير منها.