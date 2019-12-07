حملات الصحة تكسر وعورة تضاريس قمم الحد الجنوبي

الوقت

الساعة الـ4 فجرًا

المكان

مركز صحي العارضة شرق جازان، إذ يعد نقطة انطلاق الفرق الصحية في القطاع الأوسط بصحة المنطقة

مهمة الفرق

الوصول إلى سكان الهجر النائية في قمم جبال العبادل وقرية نعشاو الحدودية، وذلك في حملتي التطعيم ضد شلل الأطفال والإنفلونزا الموسمية

أقصى قمة

«دوت الخليج» رافقت الفرق الصحية في مهمتها التي بدت شبه مستحيلة في بداية الأمر، واستمرت من الرابعة فجرًا حتى السادسة مساءً، فبعد أن تم التأكد من توفر جميع مستلزمات المهمة في الدفع الرباعي «الجيب»، وكذلك توفر عبوات الوقود الاحتياطية، انطلقت الفرق إلى هجرِ قمة جبل نعشاو والتي تعد أقصى قمة حدودية في الحد الجنوبي.

تجاوز الصعوبات

مع أول ظهور لضوء الشمس المنعكس على قطرات الندى على الطريق الصخري، بدا لنا بأن المهمة ليست فقط مهمة حملة تطعيم بل مهمة تحدٍ للتضاريس الجبلية ووعورة الطرق وكسر حاجز المعوقات، في سبيل الوصول إلى منازل المواطنين بالقطاع الجبلي والقرى النائية التي أثبتت معها همة وعزيمة أبطال الصحة في جازان إلى الوصول للمواقع، وتوفير اللقاحات، وتطعيم الفئات المستهدفة، وتنفيذ حملة تطعيم شلل الأطفال التي تهدف إلى المحافظة على خلو المملكة من شلل الأطفال، في تأكيدٍ على تجاوز الصعوبات بإرادة صحية كبيرة عززت الوعي الصحي لدى المواطنين بالوصول إلى منازلهم ومواقعهم.

استنفار صحي

استنفرت صحة منطقة جازان جهودها في تقديم الخدمات الطبية، وتنفيذ حملتي تطعيم شلل الأطفال والتطعيم ضد الإنفلونزا، وتسخير كل الإمكانات لخدمة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية لهم، وشرعت 18 مستشفى، و169 مركزًا صحيًا للبدء في تنفيذ الحملة، حيث شكلت 575 فرقة ثابتة ومتحركة لتنفيذ الحملة على فترتين صباحية ومسائية، لتطعيم جميع الأطفال بلقاح شلل الأطفال الفموي، حيث يبلغ عدد المستهدفين بالمنطقة 115.648 طفلاً.

تحقيق المستهدف

وجهت صحة منطقة جازان فرق الطبابة البالغة 13 نقطة للطبابة بتطعيم الأطفال في القرى النائية، والتطعيم عبر منفذ مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك من خلال العربة المتنقلة للقرى التي تقدم الخدمة تيسيرًا للمواطنين، وكلفت المراكز المناوبة التي تعمل على مدار الساعة وتبلغ 14 مركزًا بجازان في الاستمرار بتقديم جرعة اللقاح للأطفال دون سن الخامسة، وذلك ضمانًا للوصول إلى أعلى نسبة تغطية والتي حققت المستهدف خلال الأسبوع المنصرم.

تغطية كاملة

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كشفت صحة منطقة جازان أنه تمت تغطية جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100 % العام الماضي، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المطعمين بمختلف الفئات بلغ 178124، مضيفةً أن التطعيم سيكون متاحًا لجميع الفئات الأخرى التي ترغب في التحصين والوقاية من المرض، مؤكدةً أنه تم تطعيم 125642 بالفترة الحالية بنسبة بلغت 69 %.

حرص واهتمام

أكدت وزارة الصحة حرص واهتمام ودعم القيادة لصحة المواطن قبل قدوم فصل الشتاء، مشيرةً إلى أنها دأبت على توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية التي تكثر الإصابة بها خلال موسم الشتاء وذلك لتنفيذ حملة موسمية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الإصابة بالمرض، مضيفة أن صحة جازان تقوم بتنفيذ الحملة بتوفير اللقاح في جميع المرافق الصحية بالمنطقة من مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 169 مركزًا صحيًا قائمًا، إلى جانب مستشفيات عامة وتخصصية ومركزية يبلغ عددها 21 مستشفى بالمنطقة، حيث تستمر الحملة حتى منتصف شهر فبراير 2020.

5 فئات مستهدفة

بينت صحة جازان أن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا تستهدف الفئات الأكثر عرضةً للإصابة بالمرض، ممثلةً في العاملين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن وفئات الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات، ويبلغ عدد المستهدفين بالمنطقة 180000، مؤكدةً أن التطعيم سيكون متاحًا لجميع الفئات الأخرى.

توفير اللقاحات

أبانت الصحة أنها تسعى إلى الوصول لأعلى نسب للتغطية وتسهيل الحصول على اللقاح وتوفيره في فترات العمل الممتدة بالمراكز التي تعمل بنظام الخدمة الممتدة والمراكز التى تعمل بنظام 24 ساعة بما فيها أيام العطلات الرسمية ليسهل على المواطنين الحصول على اللقاح في أي وقت، كما تقوم فرق الطبابة السيارة التي تغطي المناطق الجبلية والنائية بتوفير اللقاح مع الفريق ليتم تطعيم الفئات المستهدفة بتلك القرى والنجوع باللقاح، إلى جانب فرق الطب المنزلي التي تزور مرضى الأمراض المزمنة الخاضعين لإشراف الطب المنزلي في منازلهم.

حملة تطعيم شلل الأطفال بجازان

18 مستشفى و169 مركزًا للحملة

575 فرقة ثابتة ومتحركة

13 نقطة للطبابة

14 مركزًا مناوبًا لتقديم التطعيم

عدد المستهدفين: 115.648 طفلاً