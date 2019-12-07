مصليات متنقلة في نجران

واستفاد من المصليات قرابة 1500 مصلٍ في عدة مواقع بمدينة نجران، خلال ربيع الأول من 1441.
كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية، وأعدّت خطة لعمل المصليات المتنقلة في نجران، ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة مباشرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد مشبب القحطاني، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السّند.
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