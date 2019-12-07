افتتاح بيش أحلى

افتتح محافظ بيش، حسن عبدالله أبوشرحة، مساء أول من أمس، المهرجان التسويقي والترفيهي المقام بمدينة بيش، بشعار «بيش أحلى»، بالضفة غرب المحافظة طريق البحر.

وتجوّل المحافظ في أركان المهرجان المشتملة على ركن للتسوق وركن للألعاب وركن للمطاعم وركن للأسر المنتجة، المنفذ من جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظ بيش، وينقسم إلى خيمتين منفصلتين: الأولى عن الأعمال الحرفية والمهنية والعطارة والتصميم الفني للحدائق، والثانية عن المأكولات من الحلويات والمعجنات والشعبيات، وركن عن مبادرة الصحة الذي يشرف عليه مستشفى الريث العام قسم الفحص المبكر لحديثي الولادة. واستعرضت إدارة المهرجان والسياحة الإمكانات والمقومات التي تمتلكها محافظة بيش.