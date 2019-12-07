بدء معالجة تداعيات أمطار القنفذة

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة القنفذة خلال الأيام الماضية، في تكوّن تجمعات مائية كبيرة وانتشار للمستنقعات والحشرات، فيما داهمت أسراب كبيرة من الجراد مزارع الأهالي وإتلاف محاصيلهم.

احتجازات وإنقاذ

كانت مدينة القنفذة ومراكز خميس حرب، وسبت الجارة، ودوقة، والمظيلف، وحلي، والقوز، وكنانة شهدت أمطارا غزيرة وسيولا احتجزت الأسر وجرفت سياراتهم، فيما نجحت فرق الدفاع المدني وبالتعاون مع بلدية سبت الجارة والفرق التطوعية من إنقاذ أسرة من 4 أشخاص خلال الأسبوع الماضي، وانتشال جثتين أول من أمس بعد أن جرفتهم السيول أثناء محاولتهم قطع الطريق فيما نجا آخران.

سحب المياه

وقف محافظ القنفذة فضا البقمي على المناطق المتضررة من الأمطار والسيول، ووجه بلديات المحافظة بسرعة سحب المياه ودعم بعضها حسب احتياج كل بلدية ومقدار حجم العمل بها، كما وجه فرع البيئة والزراعة والمياه والصحة بالتعاون مع البلدية بسرعة معالجة المستنقعات والحشرات، بسحب وردم المياه ورشها لمنع توالد وتكاثر الحشرات.

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ووجه البقمي رؤساء المراكز وشيوخ القبائل بالتواصل مع فرع وزارة البيئة والزراعة بتحديد المواقع التي تعرضت للجراد، وإبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش. ووجه كافة البلديات وفرع النقل بمعالجة الحفريات في الطرق التي جرفتها الأمطار والسيول، كل جهة حسب نطاقها العملي.

استحداث أمانة

ناشد عدد من الأهالي وزارة الشؤون البلدية باستحداث أمانة في محافظة القنفذة تضم بلديات القنفذة والمظيلف وحلي والقوز وسبت الجارة، حيث إنها لا تزال عاجزة عن مواجهة الأمطار وخدمة الأهالي بسبب ضعف إمكاناتها، كما طالبوا وزارة الداخلية باستحداث مركز للدفاع المدني في مركز سبت الجارة وخميس حرب لتعرضهما باستمرار للسيول.