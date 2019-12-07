إصدار 1.6 مليون تأشيرة عمرة والباكستانيون يتصدرون

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 1,647,662 تأشيرة وذلك حتى 7 من ربيع الثاني 1441، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,386,183 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ والبالغ عددهم 1,075,738 معتمرًا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوماً لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

جميع المنافذ

تنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,328,647 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 57,525 معتمرًا، بينما وصل 11 معتمراً عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 373,984، تليها إندونيسيا 347,424، وثالثاً جاءت الهند 210,052، ثم ماليزيا 78,806، وتركيا خامساً بـ 58,652 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من بنجلادش 40,168، والجزائر 39,220، والإمارات 26,836، والعراق 21,021، والأردن 20,855 معتمراً.

التعاقد المباشر

طورت وزارة للحج والعمرة محرك الحجز المركزي «مقام» الذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد، وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة. كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

المنافذ

الجوية 1,328,647

البرية 57,525

11 معتمراً عبر المنافذ البحرية

أعلى الدول

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باكستان 373,984

إندونيسيا 347,424

الهند 210,052

ماليزيا 78,806

تركيا 58,652

بنجلادش 40,168

الجزائر 39,220

الإمارات 26,836

العراق 21,021