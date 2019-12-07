بحث خدمات حجاج العراق والمغرب والأردن

بدأت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالاستعداد لموسم حج عام 1441، بسلسلة من الاجتماعات مع مكاتب شؤون الحج والمسؤولين عن البعثات، لبحث الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوقيع المحاضر الرسمية للبدء في تنفيذها، رغبة في تقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

الخدمات المقدمة

دشّنت المؤسسة اجتماعاتها بمقر المؤسسة في برج مطوفي العرب «1» بمكة المكرمة مع مكتب شؤون حجاج العراق، الذي مثّله رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الدكتور خالد العطية. فيما ترأس الاجتماع من جانب المؤسسة رئيس مجلس الإدارة بالنيابة المطوف الدكتور محمد بياري، إذ ناقش الطرفان الخدمات المقدمة لحوالي 35 ألف حاج عراقي سيقدمون هذا الموسم لأداء الفريضة.

عرب 48

بحث رئيس مجلس الإدارة بالنيابة المطوف الدكتور محمد بياري، مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلالية، الترتيبات والخدمات المقدمة لحاج الأردن، والبالغ عددهم 8 آلاف، إلى جانب 4500 حاج من عرب 48 سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.

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محضر رسمي

وقّعت المؤسسة محضرا رسميا مع مكتب شؤون حجاج المغرب، ممثلا في رئيسه أحمد القسطاس، فيما مثّل المؤسسة عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر وعرب الخليج المطوف محمد معاجيني. بينما أوضح رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب أحمد القسطاس، أن عدد حجاجهم هذا العام سيبلغ 34 ألف حاج، بزيادة ألفي حاج عن العام الماضي.

جودة الخدمة

أكد نائب رئيس المؤسسة محمد بياري، حرصهم رفع جودة الخدمة المقدمة لحجاج بيت الحرام، امتثالا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في التوسع في استقبال الحجاج والمعتمرين، مع رفع جودة الخدمات ليحظى الحاج بالراحة والأمان والطمأنينة.