12 مصعدا بجسور مشاة تبوك

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان، وجود أماكن بجسور المشاة مخصصة لتنفيذ مصاعد لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم فعليا تنفيذ أساسات للمصعد وطرح منافسة عامة لتنفيذ 12 مصعدا. وأوضح الغبان لـ«دوت الخليج» أن الأمانة أنهت تصمم حديقة خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، محددا فيها مسار المشي لفئة الإعاقة البصرية وجميع ما يخدم ذوي الاحتياجات، حيث يأتي ذلك انطلاقا من دور الأمانة في خدمة جميع أطياف المجتمع، مشيرا إلى الأخذ بالاعتبار أثناء الدراسة أفكار ومقترحات بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التواصل مع عدد من هذه الفئة الغالية. وأبان أن الأمانة تعمل على تنفيذ عدة جسور حاليا روعي في تصميمها خدمة المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وكذلك تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات طبقا لرؤية 2030.



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