إغلاق 3 مصانع ومصادرة 16 طنا من الحطب بالمدينة

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة، خلال جولة امتدت شهرا، 3 مصانع معدة لتفحيم الحطب، وصادرت 16 طنا من الحطب، وأوقفت عددا من المركبات والشاحنات المخالفة لنظام المراعي والغابات محملة بكميات من الحطب المحلي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك خلال حملة في المحافظات التابعة للمدينة المنورة.

فرق ميدانية

أعلنت الوزارة، أمس، أعمال الفرق الميدانية خلال الشهر الماضي، تزامنا مع فصل الشتاء الذي ينشط فيه الاحتطاب بقطع الأشجار بصورة جائرة، بهدف المتاجرة بجذوع وفروع الأشجار بعد تجفيفها وتحويلها إلى حطب، مما يسبب إضرارا بالبيئة، وتقليص الرقعة الخضراء، ويهدد الطبيعة بالتصحر.

تكثيف الجولات

كثّف حراس المراعي والغابات من جولاتهم التفتيشية، مما أسفر عن ضبط 3 مصانع فحـم بمحافظة وادي الفرع، التابع لمنطقة المدينة المنورة، ومصنع للفحم مكون مـن 14 حفرة، خالٍ من العمالة في مركز الهرارة بمحافظة المهد. بينما تم ضبط شاحنة محملة بالحطب تقدر حمولتها بـ3 أطنان في مركز أبيار الماشي جنوب المدينة المنورة.

وأشارت الوزارة إلى ضبط 8 أطنان من الحطب خلال جولة في محافظة وادي الفرع، ومصادرة حمولة شاحنة أخرى تحمل 5 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما قام مكتب الوزارة بمحافظة وادي الفرع بالوقوف على عـدد من الأشجار المتضررة من الأحوال الجوية، والتي لا يمكن إعادة تأهيلها، وإجراء اللازم حيالها. وبيّنت أنها وضعت خطة عمل متكاملة بالتعاون مع المحافظات والشرطة، تستهدف تعقّب الحطابين، ومتابعة الشاحنات التي تقوم بنقل الحطب، ثم اتخاذ العقوبات النظامية التي فرضتها الأنظمة ضد من يقوم بعملية الاحتطاب غير النظامي.