حظر ما يتعارض مع كود البناء في أعمال التشييد

استثنت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي، المباني التاريخية المصنفة من جهة الاختصاص من تطبيق اشتراطات الكود، إذا لم تشكل خطرا يهدد الأرواح أو الممتلكات، عدا اشتراطات الحماية من الحريق.

كما هدف تعديل بعض مواد النظام إلى ضمان تفعيل تطبيقات الكود بشكل يتوافق مع الأنظمة الأخرى، حيث تم إضافة فقرات من شأنها تسهيل تطبيق كود البناء وتعزيز ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.

البناء والتشييد

نصت المادة الخامسة من لائحة تطبيق الكود على حظر تطبيق أي كود آخر يتعارض معه على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو إزالتها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

عزل حراري

شملت اللائحة تطبيق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وجميع أعمال البناء فور سريان النظام، إضافة إلى نص المادة السابعة التي يكون فيها تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، وفقاً للنظام.

أهداف كود البناء

وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة

توفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية

ترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات

الحماية من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني

متطلبات واشتراطات لكود البناء

إدارية

معمارية

إنشائية

كهربائية

الميكانيكية

ترشيد المياه والطاقة

صحية

الحماية من الحريق

مقاومة الزلازل

متطلبات واشتراطات المباني القائمة.

متطلبات واشتراطات المباني الخضراء

Advertisements

المباني السكنية

مهام بلدية

إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي.

إصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل وغيرها.

متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

متابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء.

إصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود.

الموافقة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة.

حفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات.

بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة

5 مراحل لتطبيق الكود

الأولى

حتى نهاية شهر ذي الحجة 1440

الثانية

من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1441

الثالثة

من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1442

الرابعة

من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1443

الخامسة

من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذي الحجة 1444