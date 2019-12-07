بوابة إلكترونية للمنافسات والمشتريات الصحية الخليجية

ذكرت المصادر أن مجلس الصحة الخليجي عقد حلقة عمل، حضرها عدد من مندوبي المصانع الخليجية والعالمية، ومسؤولي الشؤون التنظيمية، وممثلي المكاتب العلمية للشركات الأجنبية، والوكلاء المحليين على مدار يومين 25-24/ 11/ 2019، وشهد الحضور شرحا مفصلا وعرضا مرئيا عن النظام الإلكتروني «تعاون»، كما نوقشت خلالها كثير من الآراء والمقترحات حول النظام الإلكتروني الجديد. ويسعى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى توحيد دليل المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية، للحصول على مستحضرات صيدلانية وأجهزة ولوازم طبية آمنة وفعّالة، وذلك خلال برنامج الشراء الموحد الخليجي للأدوية والأجهزة واللوازم الطبية، والذي من المقرر أن يكون المرجع في تقديم خدمات الشراء الموحد، بناءً على المعايير العالمية للشراء.
ضوابط خدمة الدول الأعضاء والجهات المشاركة
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أسعار عادلة
كميات تغطي الاحتياج تورد في الوقت والمكان المناسبين
دليل المستحضرات
خدمة ما بعد البيع المناسبة
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