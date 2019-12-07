السعودية اليوم / مقتل جنود أميركيين في تحطم مروحية عسكرية بولاية مينيسوتا الأمريكية



واشنطن 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

أعلن حاكم ولاية مينسوتا الأمريكية تيم والز اليوم أن ثلاثة جنود في الحرس الوطني الأمريكي التابع لولاية مينيسوتا لقوا مصرعهم في تحطم مروحية من طراز بلاك هوك "UH-60" بعد إقلاعها من منشأة طيران تابعة للجيش في سانت كلاود بالولاية.

وقال الحرس الوطني الأمريكي : إن المروحية كانت تقوم برحلة فحص طيران عندما وقع الحادث، وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة ملابسات الواقعة.

وصرح المدير الإعلامي للحرس الوطني في مينيسوتا العقيد في الجيش الأمريكي جوي شاركي، بأن برج المراقبة في فقد الاتصال مع المروحية ظهر أمس.

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