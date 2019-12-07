السعودية اليوم / وفد من ست جامعات يزور مركز النخيل والتمور بالأحساء



الأحساء 09 ربيع الآخر 1441 الموافق 06 ديسمبر 2019م واس

التقى مدير مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني، أمس، وفد من ست جامعات، وذلك بمقر المركز بالأحساء.

وقدم في اللقاء عرض مرئي عن المركز ومايحتويه من أبحاث علمية وابتكارات في مجال النخيل والتمور ، وقد أتيح لأعضاء الوفد الزائر الوقوف على مختبرات المركز وبنك الأصول لأصناف النخيل وخط الإنتاج .

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن خطط المركز المستقبلية، والجوانب التطويرية، والأنشطة والمعارض التي قام بها المركز في إنجاح العديد من المعارض والملتقيات، إضافة إلى الآليات والطرق التي انتهجتها الإدارة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وأبدى الوفد إعجابه الشديد بما يحتويه المركز من أبحاث علمية ومختبرات متطورة بوجود كفاءات وطنية مؤهلة.

وتكون الوفد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان، ومعالي وزير التربية والتعليم العالي السابق في دولة الكويت الدكتور عبدالله يوسف الغنيم، ورئيس قسم الجغرافيا بالكلية الدكتور سعيد بن محمد القرني، وأستاذ الجيومورفولوجيا جامعة الملك سعود ومستشار بدارة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن ناصر الوليعي، وأستاذ تخطيط المدن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن صالح الربدي، وخبير النفط الجيولوجي والأستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون، ومدير العلاقات العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي الدكتور ربيع بن قاعد الرويلي.

// انتهى //

23:05ت م

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