مسؤولون سعوديون عن هجوم فلوريدا: مأساوي وتعازينا لعائلات الضحايا

قدم مسؤولون سعوديون، مساء الجمعة، تعازيهم للشعب الأمريكي ولعائلات المتضررين جراء إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، مما أدى إلى مقتل 4 بينهم المهاجم، وإصابة 8، واصفين الحادث بأنه "مأساوي".



وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إطلاق النار المأساوي على بينساكولا بفلوريدا جريمة بشعة، وتعرب المملكة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأمريكي، ونحيي شجاعة أولئك الذين أنقذوا الأرواح".

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير "أتقدم بأحر مواساتي وتعازي القلبية للشعب الأمريكي ولعائلات المتضررين، من المأساة التي وقعت في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا".

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من جانبها، وصفت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الحادث بـ"المأساوي"، وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "أخلص التعازي للشعب الأمريكي على المأساة التي وقعت في بينساكولا بولاية فلوريدا، وقلبي مع أسر المتضررين من الهجوم المروع".

وأضافت "بصفتي ابنة طيار عسكري سابق تدرب في أمريكا، فإن هذه المأساة مؤلمة.. والشعب السعودي متحد في إدانته هذه الجريمة، ونتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي قدم تعازيه وخالص مواساته لترامب وأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

وأكد الملك سلمان للرئيس الأمريكي وقوف المملكة بجانب الولايات المتحدة، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية، للوصول لجميع المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث.