- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طرق احتساب السنة المالية لتقديم إقرارات الزكاة والدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طرق احتساب السنة المالية لتقديم إقرارات الزكاة والدخل
السنة المالية للمكلف الزكوي هي 12 شهرًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوء على طرق تحديد السنة المالية للمكلفين بالزكاة لتقديم الإقرارات والسداد.
وتفاعلت الزكاة والدخل، عبر العناية بالعملاء، مع استفسار بشأن مدى استحقاق زكاة على مؤسسة مقاولات عامة استخرج صاحبها سجلًا تجاريًّا لها وسدد الرسوم اللازمة لذلك من دون استقدام عمال.
وقالت الزكاة والدخل: إن السنة المالية للمكلف الزكوي هي 12 شهرًا تبدأ من بداية تاريخ ممارسة النشاط، ويتم تحديدها بعدة طرق.
ولفتت إلى أن الطرق منها تاريخ السجل التجاري أو الترخيص أو تاريخ إيداع المال في البنك، فإذا تمت السنة المالية يتوجب على المكلف تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طرق احتساب السنة المالية لتقديم إقرارات الزكاة والدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.