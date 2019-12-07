طرق احتساب السنة المالية لتقديم إقرارات الزكاة والدخل

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوء على طرق تحديد السنة المالية للمكلفين بالزكاة لتقديم الإقرارات والسداد.

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وتفاعلت الزكاة والدخل، عبر العناية بالعملاء، مع استفسار بشأن مدى استحقاق زكاة على مؤسسة مقاولات عامة استخرج صاحبها سجلًا تجاريًّا لها وسدد الرسوم اللازمة لذلك من دون استقدام عمال.

وقالت الزكاة والدخل: إن السنة المالية للمكلف الزكوي هي 12 شهرًا تبدأ من بداية تاريخ ممارسة النشاط، ويتم تحديدها بعدة طرق.

ولفتت إلى أن الطرق منها تاريخ السجل التجاري أو الترخيص أو تاريخ إيداع المال في البنك، فإذا تمت السنة المالية يتوجب على المكلف تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.