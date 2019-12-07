شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: هجوم فلوريدا مدان من الجميع في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن حادث إطلاق النار المأساوي الذي وقع اليوم (الجمعة) في فلوريدا، مدان بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية.

وقدم الأمير خالد بن سلمان خالص التعازي لعائلات ضحايا الحادث، معرباً عن تضامنه مع أسر الضحايا والأصدقاء في الولايات المتحدة في هذا الوقت العصيب.