شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر: الشعب السعود متحد في إدانته جريمة فلوريدا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، خالص التعازي للشعب الأمريكي على المأساة التي وقعت اليوم في فلوريدا، معربة عن تضامنها مع أسر ضحايا هذا الهجوم المروع.
وأكدت الأميرة ريما عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، أن الشعب السعودي متحد في إدانته هذه الجريمة.
وأضافت: «نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين في هذه الأوقات الصعبة».
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