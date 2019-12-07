شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان: حادث إطلاق النار في فلوريدا جريمة بشعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الجمعة)، أن حادث إطلاق النار المأساوي في فلوريدا جريمة بشعة. وأضاف عبر «تويتر»: «تعرب المملكة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وللشعب الأمريكي». وتابع: «إننا نحيي شجاعة أولئك الذين حيدوا التهديد وأنقذوا الأرواح».



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