، حريق يلتهم مجمعاً تجارياً بجدة.. و"المدني" يتمكن من إخماده بلا إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "سرحان": مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ بدأ التحقيق لمعرفة الأسباب

تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء الجمعة، من إخماد حريق اندلع في مجمع تجاري لأدوات الزينة وقطع الغيار، والواقع بالكيلو 3 بطريق مكة المكرمة.

وتفصيلاً، ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة بلاغ عن اندلاع حريق في محل تجاري بالمجمع، وعلى ضوء البلاغ تم تحريك عدد من فرق الإطفاء والإنقاذ تدعمها فرق وآليات مساندة مع تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة.

ومع وصول الفرق لموقع الحادث كانت المعلومات للمشاهدة الأولية تفيد بانتشار الحريق في واجهة عدد من المحال مع وجود كثافة سحب الدخان في أرجاء منطقة الحريق.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن فرق الإطفاء قد أخذت موقعها في محيط الحادث من حيث حماية المحال التجارية التي لم تتضرر بينما اتجهت فرق للمواجهة المباشرة لمكافحة الحريق، ومزامنة مع أعمال الإطفاء عملت فرق الإنقاذ على إخلاء منطقة الحريق من المتواجدين والبحث عن محتجزين.

وأضاف: مع عمليات الإطفاء من عدة جهات تمكنت الفرق من إخماد الحريق الذي تضرر منه محل تجاري يعمل بنشاط التنجيد فيما لحق الضرر محلاً آخر نتيجة اللهب الحراري كما تضررت واجهة عدد من المحلات التجارية للاحتراق دون أن يلحق الضرر بداخل تلك المحال.

وأشار العقيد "سرحان" إلى أنه لم تسجل أي إصابات، وأنه مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ شرعت فرق التحقيق في أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

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