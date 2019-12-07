، "ريما بنت بندر": الشعب السعودي يدين جريمة "بينساكولا" بفلوريدا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة

أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن المملكة تقف إلى جانب أصدقائها في الأوقات الصعبة.

وتفصيلاً، قدمت السفيرة السعودية خالص تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.

وقالت في تغريدة: "بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص".

وتابعت :" الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة ".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا، الجمعة، قيام مواطن سعودي بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، وأوقع ثلاثة قتلى، وأصاب 7 آخرين.

وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قد كشف أن مُطلق النار في القاعدة الجوية، الذي قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل، طالب في القاعدة الجوية في بينساكولا.سعودي يطلق النار في قاعدة جوية أمريكية السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان