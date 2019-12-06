شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: ندعم أمريكا لكشف ملابسات هجوم فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت وزارة الخارجية خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
وأكدت وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.
وقالت: "انطلاقا مما يربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".
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