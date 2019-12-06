شكرا لقرائتكم خبر عن الملك للرئيس الأمريكي: مُطلق النار في فلوريدا لا يمثل شعبنّا والان نبدء بالتفاصيل
• صدور توجيهات للأجهزة الأمنية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية
وقدم الملك المفدى تعازيه وخالص مواساته لفخامته ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد - حفظه الله - أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.
كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال لفخامة الرئيس الأمريكي على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته- رعاه الله - للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.
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