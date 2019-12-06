ضباب على جازان والباحة حتى الصباح

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب يسبب تدنيًا في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتحديدًا الدائر وفيفا وهروب.

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وأوضحت الأرصاد، في تغريدة لها عبر تويتر، أن الحالة تبدأ في الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الثامنة صباح يوم غد السبت.

كما حذرت الأرصاد من نفس الحالة على منطقة الباحة، وتحديدًا العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد حتى السابعة.

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