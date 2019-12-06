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حريق في مركز تجاري لقطع الغيار بجدة
الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مركز تجاري لقطع الغيار والزينة والتجنيد بطريق مكة كيلو 2.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإخماد الحريق.
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