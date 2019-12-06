حريق في مركز تجاري لقطع الغيار بجدة

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مركز تجاري لقطع الغيار والزينة والتجنيد بطريق مكة كيلو 2.

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وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإخماد الحريق.

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