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حريق في مركز تجاري لقطع الغيار بجدة

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2019-12-06

حريق في مركز تجاري لقطع الغيار بجدة

الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مركز تجاري لقطع الغيار والزينة والتجنيد بطريق مكة كيلو 2.

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وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإخماد الحريق.

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