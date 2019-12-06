هل يُشترط درجة علمية معينة للتسجيل في سند الزواج ؟

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون بشأن الشروط الواجب توفرها للتسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان ومبادرة سند الزواج، وهل هناك درجة علمية معينة للتسجيل؟

ومن أهم هذه الشروط التي يغفل عنها البعض عند التسجيل في البرنامج، قيمة المهر للزوجة؛ حيث اشترط البرنامج ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، وهناك شروط أهلية في سند الزواج منها:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

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إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل في سند الزواج:

يمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا)، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

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