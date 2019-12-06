، "خليجي 24": اللجنة المنظِّمة تغيِّر ملعب المباراة النهائية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظِّمة لبطولة (خليجي 24) اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان من المقرر إقامة المباراة في "ملعب خليفة المونديالي"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل الذي يتسع لـ12 ألف متفرج.
وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات للجماهير لحضور المباراة النهائية، فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة.خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب البحريني
"خليجي 24": اللجنة المنظِّمة تغيِّر ملعب المباراة النهائيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-06
د ب أ: أعلنت اللجنة المنظِّمة لبطولة (خليجي 24) اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان من المقرر إقامة المباراة في "ملعب خليفة المونديالي"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل الذي يتسع لـ12 ألف متفرج.
وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات للجماهير لحضور المباراة النهائية، فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
08:56 PM
د ب أ: أعلنت اللجنة المنظِّمة لبطولة (خليجي 24) اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان من المقرر إقامة المباراة في "ملعب خليفة المونديالي"، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل الذي يتسع لـ12 ألف متفرج.
وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات للجماهير لحضور المباراة النهائية، فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة.
، "خليجي 24": اللجنة المنظِّمة تغيِّر ملعب المباراة النهائية ،
المصدر : الخليج 365
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