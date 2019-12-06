، مليشيا الحوثي تبدأ مرحلة جديدة من الدورات الطائفية وتستهدف الأجيال فكريًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - شكلت لجنة من 10 أشخاص يمثلون مجموعة من أبرز الطائفيين

بدأت مليشيا الحوثي مرحلة جديدة من استهداف النشء والسيطرة الفكرية على الأجيال، بتشكيلها لجنة لاستقطاب الطلاب من المدارس، والزج بهم في معسكراتها.

وكشفت معلومات أن المليشيا شكلت لجنة من عشرة أشخاص، يمثلون مجموعة من أبرز الطائفيين داخل الجماعة، يتوجهون للمدارس في مناطق سيطرتها، من أجل اختيار عشرة طلاب، وتسجيلهم في دورات طائفية جديدة.

وتأتي هذه الدورات ضمن مخطط السيطرة الفكرية على النشء وتهديد الأجيال اليمنية بإقحامها في صفوف الطائفية، وتحويل الأطفال إلى قنابل موقوتة لحماية السلالة الحوثية.ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي الإرهابية