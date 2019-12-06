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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه اتصالاً من الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبَّر فيه عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أُسر وأصدقاء المحاربين الذين قُتلوا وجُرحوا في الهجوم الذي وقع في "بينساكولا" بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة.
وقال ترامب في تغريدة له: إن الملك سلمان قال إن الشعب السعودي غاضب بشدة من الأعمال الوحشية التي قام بها مُطلق النار، وإن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا اليوم قيام مواطن سعودي بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، وأوقع ثلاثة قتلى، وأصاب 7 آخرين.
وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قد كشف أن مُطلق النار في القاعدة الجوية، الذي قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل، طالب في القاعدة الجوية في بينساكولا.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 11:11 PM
أكد أنها لا تمثل مشاعر الشعب السعودي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه اتصالاً من الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبَّر فيه عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أُسر وأصدقاء المحاربين الذين قُتلوا وجُرحوا في الهجوم الذي وقع في "بينساكولا" بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة.
وقال ترامب في تغريدة له: إن الملك سلمان قال إن الشعب السعودي غاضب بشدة من الأعمال الوحشية التي قام بها مُطلق النار، وإن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا اليوم قيام مواطن سعودي بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، وأوقع ثلاثة قتلى، وأصاب 7 آخرين.
وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قد كشف أن مُطلق النار في القاعدة الجوية، الذي قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل، طالب في القاعدة الجوية في بينساكولا.
، ترامب: الملك سلمان يعزي في ضحايا هجوم فلوريدا ويؤكد غضب السعوديين من الجريمة ،
المصدر : الخليج 365
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