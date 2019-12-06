شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من الطقس على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الرياح النشطة وسحب رعدية على منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى السابعة صباحًا.

كما حذرت الهيئة، من الضباب على كل من «مكة المكرمة، عسير، الباحة، جازان»، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حتى السابعة صباح غد السبت.