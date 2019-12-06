شكرا لمتابعة خبر عن «سيارة الكشتات».. مواطن يحوّل حبه للتخييم إلى مشروع لكسب الرزق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حوّل مواطن، حبه لطلعاب البر في موسم الشتاء إلى مصدر لكسب الأموال، من خلال مشروع «سيارة الكشتات».
وأوضح المواطن أبو سليمان، أنه من عشاق الطلعات والكشتات وفكّر في هذه الفكرة لخدمة عشاق التخييم في البر، إذ يُجهز لهم المكان وكل ما يحتاجونه.
وأكد في مداخلته لتقرير تليفزيوني، أن سيارته مجهزة بكامل المستلزمات، ويقوم بتقديم خدمات عدة لزبائنه.
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