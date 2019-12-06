شكرا لمتابعة خبر عن بعد صدور الأمر الملكي .. 300 مجنس سنويًا فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية صدور أمرًا ملكيًا بفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، كشفت مصادر عن الحد الأعلى لعمليات التجنيس السنوية.

وأوضحت المصادر، أن الحد الأعلى للتجنيس لن يتجاوز الـ300 مجنّس سنويًا، وذلك في خطوة تتماشى مع رؤية 2030.

يشار إلى أنه كان قد صدر أمرًا ملكيًا بالرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية، بما في ذلك المتميزون والمبدعون، وذلك بهدف رفع وتيرة التنمية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية.