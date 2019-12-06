شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان لـ «ترامب»: مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، اليوم الجمعة على أن إطلاق النار في القاعدة الأمريكية بفلوريدا حادث همجي.
وقال خادم الحرمين الشريفين في اتصال مع الرئيس الأمريكي إن مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب السعودي.
وقدم خادم الحرمين الشريفين التعازي لضحايا هجوم فلوريدا الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى .
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان لـ «ترامب»: مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.