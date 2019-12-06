شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع السعودية عن العلاقات المستقبلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن خوض مباحثات مع المملكة لإنهاء الأزمة الخليجية، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية.
وأوضح أن الحديث لم يدر عن مطالب الرياض الـ13 لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها، بينما يدور الحديث عن العلاقات المستقبلية.
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