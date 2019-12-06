شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الرخيص:غداً.. غياب نجم قلب العقرب وظهور نجم الإكليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ” ماجد بن ممدوح الرخيص ” ، بأن ضربة الأحيمر هو غياب نجم قلب العقرب غداً السبت ٧ ديسمبر ٢٠١٩م وبغيابه ، يظهر نجم الإكليل، وبه سيلاحظ زيادة البرد وهو أول نجوم الشتاء بالحساب التقريبي عند الرومان ، فبمجرد إشعالهم النار بالكانون ، في ديسمبر يبدأ عندهم الشتاء ، وكانت البداية سابقاً في١ ديسمبر .
والكانون هو موقد النار ، وهو سبب لتسمية ديسمبر بكانون أول ،ويناير بكانون ثاني.
ويدخل جويريد ضمن محسوبية الإكليل في ١٥ديسمبر إذ يتزامن ” جويريد ” مع دخول وقت قران حادي بردٍ بادي وهو بداية البرد ومدته أسبوع يبدأ من ١٥ إلى ٢١ ديسمبر .
أما دخول فصل الشتاء الحقيقي : فإنه يبدأ من ثاني أيام نجم القلب المتميز بشدة البرودة وتساقط الثلوج ،
في ٢٢ ديسمبر ، ومنه تبدأ المربعانية.
وما قبل هذا التاريخ ، مدة ٢١يوماً هي فترة انقلاب شتوي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد الرخيص:غداً.. غياب نجم قلب العقرب وظهور نجم الإكليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.