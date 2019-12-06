شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘الحوثي‘‘ يرحب بمواقف السعودية والإمارات ..ويعلن دخول دولتين جديدتين في حرب اليمن.. ويكشف نتائج رهان محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت جماعة الحوثي؛ شرطًا حاسمًا أمام السلطات السعودية والإماراتية تتعلق بسلطنة عمان وإنهاء الحرب في اليمن.

وقال أحد متحدثي الجماعة، وعضو المجلس السياسي للجماعة، محمد البخيتي، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية: إن "سلطنة عمان هي الوسيط الأنظف والأطهر لإنهاء الحرب في اليمن في ظل عرقلة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات".

قد يهمك ايضاً:

‘‘الحوثي‘‘ يرحب بمواقف السعودية والإمارات ..ويعلن دخول دولتين جديدتين في حرب اليمن.. ويكشف نتائج رهان محمد بن سلمان

بالصور.. اغتصاب فتاة سعودية قاصرة بعد أن استدرجتها صديقتها إلى شقة شباب

ورد الآن.. زعيم دولة خليجية يغادر إلى أوروبا بعد تدهور حالته الصحية.. وتحركات عسكرية عاجلة (صورة)

بالصور: وفاة ابنة رجل أعمال شهير أثناء ممارسة الرذيلة مع صديقها

عاجل : آلاف الجنود الأمريكان يصلون الخليج.. وعبدالباري عطوان يحذر من حرب كبرى عالمية..وزارة الدفاع الأمريكية تصدر البيان رقم1

عاجل : هجوم سعودي عسكري على قاعدة أمريكية .. وهذا أول رد أمريكي قوي (ماذا يحدث بين الحلفاء)؟؟

وداعًا للنفط والبترول.. تركيا تصنع سيارات كهربائية لا تحتاج للوقود .. وبسرعة عالية..‘‘اشحنها وتوكل‘‘ (لن تصدق كم يبلغ سعرها الزهيد)

ظهور مرعب لـ ‘‘رؤوس الشياطين‘‘ في هذه الدولة العربية.. وارتكاب مجازر وذبح جماعي لعشرات المواطنين ‘‘وماخفي أعظم‘‘ (صور)

كارثة تهز الكويت .. بدأت بسهرة حمراء ماجنة لشباب مع ‘‘فتاة ليل‘‘ وانتهت بما لا يخطر على بال!

سعد الحريري يتوجه بنداء عاجل إلى سبع دول يطلب منها إغاثة بلاده (اسماء الدول)



رسميًا.. السعودية توجه رسالة شكر لدولة قطر

ثلاث دول خليجية تعقد اتفاقية مع اسرائيل للإطاحة بحاكم عربي وغزو بلاده.. والأخير يتحرك للحرب.. لن تصدق من يكون؟

ممنوع من لمس زوجته عاما كاملا.. المملكة تصدر حكمًا قضائيا غريبًا في حق الزوج الذي يمارس هذا الفعل

عاجل : قبائل سنحان وخولان تنتفض ضد مليشيات الحوثي .. وسقوط أول موقع استراتيجي بيد مقاومة صنعاء



أوروبا تعترض على الاتفاق التركي الليبي.. لماذا..؟.. وما هي أهم خيارات أنقرة للرد؟؟



زوجان مثليان ينجبان طفلا لأول مرة .. لن تصدق كيف حدث ذلك!



Advertisements

أحمد عسيري المتورط في اغتيال خاشقجي يتسبب بنكبة تهز المملكة والولايات المتحدة تتخذ اليوم إجراءات صارمة ضد السعودية



لأول مرة.. ابنة الملك سلمان تفجر مفاجاة صادمة للجميع وتكشف معلومات سرية عن الأسرة السعودية الحاكمة



عاجل : السعودية تتلخى عن الحرب العسكرية في اليمن وتزف بشرى سـارة للحوثيين.. والجبير يكشف ما سيحدث خلال الأيام القادمة

اغتصاب وحرق فتاة في السعودية بطريقة لا تخطر على بال! (جريمة مروعة تهز المملكة)





10 فوائد مفاجئة للعلكة الخالية من السكر .. الفائدة السابعة تعالج مرض مات بسببه ملايين الناس



أحلى وأجمل نساء الأرض تتجول في العاصمة السعودية الرياض .. شاهد جمالها الذي يفوق الوصف والخيال وأثار جنون تركي آل الشيخ (فيديو)



صافيناز تثير ضجة واسعة تهز انستجرام بعد سقوط ملابسها وتعرية جسدها وإعلانها اعتزال الرقص



الاستحمام في هذه الحالة خطر على قلبك قد يتوقف عن النبض وتصلب الشرايين



صورة لطفولة الفنان الشهير «أيمن زيدان» برفقة والدته قبل 58 عاما تنال إعجاب الملايين وتشعل مواقع التواصل.. والسبب؟ (شاهد)



وداعًا للصلع وتساقط الشعر.. خلطة بسيطة تحافظ على جمالك وتنهي معاناتك للأبد



عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويتنبأ بحرب كبرى وجديدة في هذه الدول العربية وتوجيه ضربة ساحقة على دولة إسلامية خلال أيام

وأضاف "البخيتي:": أن "التغير في الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن وقف الحرب بات واضحًا وإن لم يعلن، لكن أمريكا وإسرائيل هما من تعرقلان"، وفق وصفه.

وكشف المسؤول في جماعة "الحوثي"، أنه "حتى معركة النفس الطويل التي راهن عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتت لصالح الجانب اليمني".

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، ذكرت في تقرير لها، أن "الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، سافر الأسبوع قبل الماضي إلى مسقط واجتمع مع السلطان قابوس لتهيئة الأجواء للمحادثات مع الحوثيين".

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن جهود إنهاء الحرب زادت بعد سلسلة من الهجمات على التراب السعودي بما فيها هجوم أيلول/سبتمبر الذي أدى لوقف نصف إنتاج النفط السعودي.