قطر تكشف عن مباحثات مع السعودية

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم الجمعة، عن "مباحثات مع الأشقاء في السعودية"، من أجل إنهاء الخلافات بين البلدين.

وأعرب الوزير القطري في تصريحات أوردتها قناة الجزيرة، عن أمله بأن تثمر المباحثات عن نتائج إيجابية.

وقال محمد بن عبد الرحمن:" انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة، مؤكدا أنه لم يعد الحديث يدور عن المطالب 13 التعجيزية وأن المفاوضات تبتعد عنها.

وأضاف وزير خارجية قطر أن "لدينا سياستنا المستقلة وشؤوننا الداخلية، والتي لن تكون محل تفاوض مع أي طرف".