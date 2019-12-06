فيديو.. ضبط 4.290.776 مخالفًا في الحملة الميدانية المشتركة

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 4.290.776 مخالفًا في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ انطلاقها.

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