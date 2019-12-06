لتوفير الوقود.. “مركز كفاءة الطاقة” ينصح باستخدام تطبيقات الخرائط و وزن الأذرعة

قدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عدة توصيات لقائدي المركبات منها استخدام نظام التوجيه الملاحي سواء في المركبة، أو الجوال لاختصار وقت ومسافة الرحلة، وتوفير الوقود.
كما أوصى المركز بموازنة الإطارات بوزن الأذرعة، وفحص السيارة دورياً لدى ورش صيانة متخصصة في ذلك، مبيناً أن علامات عدم الموازنة تظهر في انحراف السيارة عند القيادة بسرعة، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكله من إحدى الحواف. ودعا للتحقق من وجود “بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات” عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR)، ومقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار.
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