قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تجري مباحثات مع الأشقاء في السعودية حول الأزمة الخليجية، معربًا عن أمله بأن تثمر هذه المباحثات نتائج إيجابية.
وقال وزير الخارجية القطري «انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة».
وأضاف: «لم يعد الحديث يدور عن المطالب 13 والمفاوضات تبتعد عنها».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري: نجري مباحثات مع الأشقاء بالسعودية حول الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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