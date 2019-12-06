الداخلية: ضبط أكثر من 4 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 4 ملايين و290 ألفًا و776 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال الحملات الميدانية المشتركة، التي تمت في كل مناطق المملكة، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية ضد أكثر من 592 ألف مخالف، وإحالة (542311) آخرين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تم ترحيل (1079818) مخالفًا.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إن الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء 26/2/1439هـ حتى نهاية أمس الخميس 8/4/1441هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كل مناطق المملكة (4290776) مخالفًا، منهم (3354980) مخالفًا لنظام الإقامة، و(658845) مخالفًا لنظام العمل، و(276951) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانيًّا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (77207) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2961) شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4707) أشخاص.

رابعًا: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1736) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1693) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (43) سعوديًّا.

خامسًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14523) وافدًا مخالفًا، منهم (12755) رجُلًا، و (1768) امرأة.

سادسًا: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (592753) مخالفًا، وإحالة (542311) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (721235) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1079818) مخالفًا.