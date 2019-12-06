الرئيس الباكستاني يشيد بدور خادم الحرمين ومواقف السعودية في العالم الإسلامي

أشاد الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الجمعة، بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومواقف المملكة الإيجابية بالعالم الإسلامي ومساعيها في حل قضايا الأمة بما يخدم والأمن الإقليمي والعالمي.

ونوَّه الرئيس الباكستاني خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالعلاقات التاريخية العريقة بين المملكة وبلاده، مبديًّا سعادته بتطورها على مختلف المستويات مقدرًا دور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.

وقال الرئيس الباكستاني: إن هذا التعاون سيثمر عنه إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين الشقيقين باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وهي تحت التنفيذ الآن ومنها مصفاة النفط.

من جانبه، نقل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وتمنياتهم لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار والرخاء.

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وأكد رئيس مجلس الشورى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان, معربًا عن شكره لرئيسها على دعمه لتعزيز أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين لا سيما البرلمانية, مبينًا أن هذه الزيارة أتاحت لوفد المجلس الحوار مع أشقائهم في الجمعية الوطنية؛ لمناقشة آفاق تعاون البلدين بما يخدم مصالح المملكة وباكستان وشعبيهما ويواكب توجهات القيادة في البلدين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, والتطرق إلى عدد من القضايا الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر وأعضاء وفد مجلس الشورى، الدكتور أسامة الربيعة والدكتور أيمن فاضل والدكتور عبدالعزيز الحرقان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.