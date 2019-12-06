الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسحب رعدية بعدد من المناطق.. غدًا السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ السبت، مشيرة إلى انخفاض الحرارة وتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة في عدد من المناطق.

وأكدت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن السماء ستكون غدًا السبت غائمة جزئيًّا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف كذلك على منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة، فضلًا عن تكون الضباب على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، مع توقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على طول الساحل الشمالي والأوسط للبحر الأحمر

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وحول حالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-48 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة الموج متوسط إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

أما الخليج العربي فستكون الرياح السطحية فيه جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، في مختلف المناطق: