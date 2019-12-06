5000 متطوع ينظمون مسيرة بتبوك لإيصال رسالة بشأن التطوع في يومه العالمي

انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة بمشاركة 5000 متطوع، بممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك؛ لإيصال رسالة بشأن أهمية الأعمال التطوعية، بشعار «نمشي ونتطوع».

وأوضح مدير فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن هذه المسيرة، التي شارك فيها 37 جهة حكومية بالمنطقة و27 فرقة تطوعية و8 جمعيات خيرية، تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع لتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية على مستوى المملكة.

وأكد الحربي، أن العمل التطوعي يستهدف ابتغاء الأجر من الله، والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، وتنمية المهارة الذاتية، والتماسك والتآلف بين أفراده، مبيناً أن المبادرة المنفذة على مستوى المنطقة تأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والعملية بشعار «تطوع لمستقبل يشمل الجميع» التي تبناها الفرع في اليوم العالمي للتطوع.

وتتضمن المبادرة، توزيع مطبوعات ومنشورات توعوية تحث على التطوع، وصيانة 100 مسجد وترميم 100 منزل، وزراعة 5000 شتلة وحملة للتبرع بالدم، وتنظيف الشواطئ وإزالة التشوه البصري، ومبادرة «تطوع بعلمك» لتقديم دورات مجانية للمجتمع، فضلًا عن تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل والمعارض المصاحبة بالتعاون مع عدد من الجهات والجمعيات والفرق التطوعية بالمنطقة.

وتابع الحربي، أن اليوم العالمي للتطوع فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية، والجهات الخيرية والحكومية، والقطاع الخاص.